«Невероятно красивые дети»: Галкин* показал фото с двойняшками в день их 11-летия

Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) опубликовал фото с детьми в день их 11-летия. Юморист поздравил наследников с днем рождения в соцсети.

В личном блоге артиста появилось фото с детьми. На снимке двойняшки Лиза и Гарри запечатлены в комнате, украшенной шарами. На заднем фоне видны праздничные пожелания и цифра 11. Для съемки Лиза выбрала белое платье, массивные кроссовки и сделала локоны. А Гарри надел футболку, джинсовые шорты и кеды.

«11», — лаконично подписал снимок звездный отец.

К слову, к поздравлениям присоединились многие артисты. Так, комментарии под фото оставили Саша Савельева и блогерша Айза.

«Поздравляю! Какие невероятно красивые дети», — написала Айза.

Ранее Алена Кравец рассказала, где у Галкина* недвижимость за рубежом. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что блогер Наталья Фриске выложила архивное фото с сестрой, матерью и племянником.

*признан иноагентом на территории РФ