Сестра Жанны Фриске поделилась последним семейным фото с певицей

Блогер опубликовала снимок, на котором она гуляла с матерью, сестрой и племянником Платоном по пляжу.

Жанна Фриске 7 апреля 2013 года впервые стала матерью. Она родила сына от телеведущего Дмитрия Шепелева. В интервью артист рассказывал, что запрещает родителям и сестре бывшей возлюбленной видеться с наследником. Певица Ольга Орлова — крестная мальчика — также не поддерживает общение с мальчиком, поскольку его отец против этого. Звезда признавалась, что предпринимала попытки примирить стороны ради счастья Платона, но это не принесло результата. Наталья Фриске рассказывала, что следит за племянником в соцсетях с «левой страницы», однако не может отправить ему сообщение, поскольку все контролирует Шепелев.

Ранее Наталья Фриске пожаловалась на изводящий ее недуг.