Алена Кравец рассказала, где у Пугачевой и Галкина* недвижимость за рубежом

Российская актриса и певица Алена Кравец рассказала, где у Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина* (признан в РФ иноагентом) недвижимость за границей. Об этом пишет aif.ru.

Как призналась исполнительница, насколько ей известно, в Израиле звездные супруги долгое время жили в доме брата Галкина*. Артисты предпочли ничего не покупать в этой стране.

«Так что там все далеко не безоблачно. У них проблемы с приобретением недвижимости, денег на это нет, они все арендуют», — поделилась Кравец.

Актриса отметила, что уехавшим из РФ супругам в настоящий момент «особенно не с чего шиковать».

«У Галкинавечные перебои с заработками. Пенсия Пугачевой из России, пусть и повышенная, как у народной артистки, тоже не панацея от всех бед, ведь у Пугачевой с Галкиным дети-подростки, а это значит, для них все платное за рубежом: учеба, медицина, все секции», — заявила артистка.

Кравец подчеркнула, что Примадонне не до покупки элитной недвижимости за рубежом. Она добавила, что певица и ее опальный муж обладают жильем только на Кипре.

Ранее критик Сергей Соседов рассказал, что Алла Пугачева была агрессивной и пускала пыль в глаза.

*(признан в РФ иноагентом)