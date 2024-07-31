«Невероятно интересно»: Алексей Воробьев рассказал, как сыграл Путина в кино

Актер Алексей Воробьев заявил, что не готовился к роли молодого Владимира Путина. Об этом сообщает Газета.Ru.

Алексей снимался в фильме «Рейган», где исполнил роль молодого агента КГБ Владимира Путина. По словам Воробьева, это первая роль, к которой не пришлось готовиться.

«Это было невероятно интересно, потому что, когда мне прислали пробы, в описании персонажа было написано: «Мы ищем молодого Путина». Причем очень коротко было написано. Все остальное — дальше думайте сами», — рассказал артист.

Алексей сообщил, что его быстро утвердили в проект. Также он вспомнил, что через год после съемок в Голливуде перенес инсульт. По словам актера, у него парализовало половину тела.

«Одна связка не работает, и я овощ. Вот такое начало великолепной мировой карьеры. Тут трудно сказать, что я был невероятно в этот момент воодушевлен своим путем, но русские не сдаются», — сообщил Воробьев.

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