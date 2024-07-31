«Нервов не хватает»: Лолита Милявская раскритиковала работу YouTube

Известная певица Лолита Милявская раскритиковала YouTube из-за замедления скорости воспроизведения видео. Соответствующую публикацию она разместила в своем микроблоге.

«Промучившись несколько дней с замедлением YouTube, я честно хотела бы сказать: иди ты *** [куда подальше], потому что нервов моих не хватает. Да и смысла в нем уже никакого нет», - поделилась звезда.

Недовольная исполнительница также пожелала видеохостингу «гореть синим пламенем».

Последний ролик на официальном YouTube-канале Лолиты было опубликован две недели назад, а всего на ее профиль подписались свыше 500 тысяч пользователей. Общее количество просмотров ее видео на платформе превысило 450 миллионов.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн рассказал, что скорость загрузки YouTube в России снизится до 70 процентов. Уточняется, что замедление работы видеохостинга является «вынужденным шагом, направленным против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать законодательство РФ».

Также мы писали, что в Госдуме попросили проверить Лолиту за провокации на концертах.