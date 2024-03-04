«Отвечать будет Адель Гудаускас»: певец Алексей Воробьев рассказал, когда станет отцом

36-летний актер и певец Алексей Воробьев посетил премьеру фильма «Адам и Ева» в кинотеатре «Октябрь» и ответил на вопросы журналистов. Он был не один, а со своей «экранной дочерью» Адель Гудаускас. Корреспондент сайта «Страсти» поинтересовалась, когда артист станет отцом.

«Алексей, когда вы будете не кинопапой, а просто папой в настоящей жизни?» - спросила журналистка.

На это Воробьев сказал: «Хороший вопрос. Отвечать будет Адель Гудаускас».

Девочка пожала плечами и заявила, что не знает.

Воробьев заулыбался и произнес: «Ну и правильно. Пойдем».

Ранее Гудаускас сыграла дочь Воробьева в фильме «Больше чем футбол». Для этого певец прилетел из Лос-Аджелеса, а его партнерша и вовсе была вынуждена побрить голову, так как по сценарию играла девочку, больную раком. 1 сентября Воробьев отвел юную актрису на линейку в школу.

В конце 2023 года Воробьев сделал заявление о том, что его сердце никогда не бывает свободно. Он объяснил, что черпает вдохновение в женской красоте.