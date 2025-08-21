«Неужели свадьба?»: Светлана Ходченкова спровоцировала слухи о тайном замужестве
© Starface.ru
42-летняя актриса Светлана Ходченкова спровоцировала разговоры о тайной свадьбе. Светлана показала интригующие снимки в соцсети.
В личном блоге актрисы появились фото в белом платье, сделанные на берегу океана. Актриса лаконично подписала снимки, сопроводив их смайликом в виде сердечка.
Увидев публикацию, пользователи Сети заподозрили актрису в тайной свадьбе и принялись ее поздравлять.
«Какая красивая, неужели свадьба? Если да, то поздравляю! Надеюсь, это правда свадьба», — написали россияне.
Ходченкова не стала отвечать на предположения подписчиков.
Напомним, Светлана была в браке один раз. Ее избранником стал Владимир Яглыч. После развода актриса строила отношения с Георгием Петришиным.
По данным СМИ, на сегодняшний день у Светланы есть роман, но возлюбленного она держит в секрете.
Ранее 36-летняя актриса Анна Цуканова-Котт вышла замуж за продюсера Михаила Врубеля. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что в Сети нашли виновного в разводе Никиты Преснякова с женой.