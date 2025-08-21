«Детям жизнь испортил»: в Сети нашли виновного в разводе Никиты Преснякова с женой

Недавно Алена Краснова объявила о разводе с внуком Аллы Пугачевой Никитой Пресняковым после восьми лет брака. Экс-супруги не дают подробных комментариев по этому поводу, и пользователи гадают, что же стало причиной разрыва. Один из подписчиков высказал неожиданное предположение — он считает, что союз рухнул из-за Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ).

По мнению подписчика, Галкин* первым покинул Россию, поэтому вслед за ним были вынуждены уехать Пугачева и остальные члены ее семьи.

«Главный виновник — это Максим Галкин*. Из-за него вынуждена была уехать и Кристина Орбакайте со своей семьей, и Алла Пугачева. Максим* и детям жизнь испортил», — написал пользователь.

Он отметил, что из-за шоумена Никите пришлось сбежать от преследователей, а Алене «просто не оставили другого шанса». Как пояснил комментатор, Краснова нашла в себе силы «развязать этот узел и освободиться от навязанной чужой жизни».

Краснова и Пресняков поженились в июле 2017 года. После они уехали жить в США. Детей у пары нет.

Ранее Никита Пресняков рассказал, что остался в хороших отношениях с Аленой после развода.

