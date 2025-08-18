36-летняя актриса Анна Цуканова-Котт вышла замуж за продюсера Михаила Врубеля

Актриса Анна Цуканова-Котт вышла замуж за продюсера Михаила Врубеля. Об этом звезда «Мажора» сообщила в личном блоге.

36-летняя актриса поделилась снимками с церемонии бракосочетания. Она позировала в коротком белом платье с пышной юбкой. Образ Анна дополнила фатой и туфлями-лодочками на шпильке.

Жених был одет в классический черный костюм и белую рубашку. Вместо галстука он предпочел бабочку черного оттенка.

Цуканова-Котт не стала раскрывать, когда и где состоялась роспись.

Напомним, в конце января актриса сообщила, что развелась с мужем режиссером Александром Коттом. Пара была вместе 18 лет, шесть из которых в браке. Как оказалось, официально их брак был расторгнут еще год назад, но актриса и режиссер не раскрывали эту информацию.

22 января в Москве состоялась премьера фильма «Василий», на которой Анна впервые появилась в компании нового возлюбленного. Актриса не стеснялась обниматься с Врубелем.

Ранее сообщалось, что продюсер Михаил Врубель в 2021 году бросил жену Яну Клейн через месяц после того, как она родила от него ребенка.