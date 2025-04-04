«Неудобный партнер»: Тарабукин рассказал о качествах Нагиева в день его 58-летия

Актер Михаил Тарабукин назвал Дмитрия Нагиева неудобным партнером. Звезда сериалов «СеняФедя» и «Кухня» рассказал о необычных качествах артиста в день его 58-летия.

В беседе с mk.ru Михаил признался, что его коллега – твердый мегапрофессионал. Говоря о звездной болезни, он сначала пошутил, а потом заявил, что не сталкивался с подобными проявлениями характера. Актер работал с Дмитрием в нескольких проектах и смог сложить мнение о нем.

«Дмитрий Владимирович – чудесный партнер. Неудобный иногда, но, знаете, он же как волна: рядом с ним серфить надо. Это, кстати говоря, очень закаляет профессионально. Быть партнером по кадру Дмитрия Нагиева — это непросто», – поделился Тарабукин.

Актер отметил, что особенность Нагиева – испытывать коллег на прочность. Но, по словам Михаила, за это Дмитрия и любят, в том числе и он сам.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Нагиев впервые заговорил о своем внебрачном сыне. Наследнику 16 лет, и он любит смотреть глубокое кино, о котором потом беседует с отцом.

Также недавно Дмитрий Нагиев спел с солисткой группы «Моя Мишель». Она высказалась о способностях артиста.