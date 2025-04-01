Телеведущий Дмитрий Нагиев впервые рассказал о внебрачном 16-летнем сыне Марке

Телеведущий Дмитрий Нагиев впервые заговорил о внебрачном сыне Марке. Информация о мальчике появилась в СМИ давно, но только сейчас получила подтверждение.

Актер признался, что действительно раньше не рассказывал об еще одном своем ребенке. Марку 16 лет, и отец много времени проводит с ним вместе. Дмитрий поделился, что они часто спорят. Особенно из-за кино.

«Я все время спорю со своим сыном: со своим сыном Марком. Да, впервые звучит это имя. Ему 16 лет. Я с ним спорю. Он смотрит только очень хорошее, только очень глубокое кино. Вот прямо идет по шедеврам. И Марк мне говорит: „Смотри тоже“. Я говорю: „Сынок, я это все смотрел и сейчас я нахо­жусь на такой стадии своего развития или недоразвития, когда я не хочу смотреть тя­жести, просто не хочу“», — рассказал Нагиев в интервью «Собаке.ru».

Напомним, что до этого откровения телеведущего у него официально был только один сын Кирилл. Слухи о том, что у Дмитрия есть еще один наследник, появились после того, как он назвал Кирилла «старшим». Также в 2021 году Нагиев публично поздравлял Марка с днем рождения.

Ранее Дмитрий Нагиев со сцены обратился к продюсерам, нашедшим его на «обочине кинематографа».