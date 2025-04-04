«Мы ожидали худшего»: солистка группы «Моя Мишель» о записи трека с Нагиевым

Солистка группы «Моя Мишель» сообщила, что Дмитрий Нагиев «прилично поет». Эксклюзивный комментарий Татьяны Ткачук попал в распоряжение сайта «Страсти».

Дмитрий Нагиев исполнил хит Михаила Боярского «Все пройдет» в дуэте с группой «Моя Мишель». Композиция стала саундтреком к сериалу «Актерище».

По словам Татьяны, актер «прилично» справился с поставленной задачей: во время записи песни правок было совсем не много.

«Мы, кстати, ожидали худшего, но Дмитрий вполне себе прилично поет. Были совсем мелкие правки», — высказалась Татьяна.

Певица призналась, что к работе над треком присоединились детский хор и оркестр современной музыки.

«Мы хотели сделать что-то такое зыбкое, хрупкое, но в то же время дышащее и живое, поэтому решили записать оркестр и детский хор, который давал бы ощущение наивности, искренности и ностальгии», — сообщила она.

Татьяна добавила, что была рада поработать с Нагиевым, чьей поклонницей является с детства.

Также она оценила актерский состав сериала: «Я обожаю Антона Лапенко и с детства смотрю Нагиева — это просто мэтч года, я считаю. Мне также очень нравится, как подобрали молодого Нагиева. Он так похож, еще и классно играет! Это открытие, находка, просто что-то гениальное».