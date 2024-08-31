Нет сомнений: бывшая жена Абрамовича Дарья Жукова перестала скрывать пятую беременность

В прошлом месяце бывшая жена бизнесмена Романа Абрамовича Дарья Жукова вышла на прогулку с округлившимся животом. Поклонники сразу же заподозрили предпринимательницу в беременности. Теперь коллекционер перестала скрывать, что станет мамой.

43-летняя Жукова опубликовала в личном блоге новое фото, на котором она позирует в облегающем платье, подчеркивающим ее округлившийся живот. Дарья дала понять подписчикам, что, действительно, ждет пятого ребенка от миллиардера Ставроса Ниархоса.

Дарья Жукова развелась с Абрамовичем в 2017 году. У супругов родилось двое детей — сын Аарон и дочь Лея. В октябре 2019 года она вышла замуж за греческого миллиардера. Спустя два года у них появился на свет сын Филипп.

Еще полтора месяца сообщалось о появлении у Даши четвертого ребенка. Жукова опубликовала кадры, на которых видно маленькую дочку. При этом о родах она не рассказывала.

Напомним, в июне этого года отчимом коллекционера стал 93-летний медиамагнат Руперт Мердок. Мать Жуковой Елена вышла за него замуж.