Бывшая теща Романа Абрамовича вышла замуж за 93-летнего медиамагната Руперта Мердока

93-летний медиамагнат Руперт Мердок женился в пятый раз. Его новой супругой стала бывшая теща Романа Абрамовича Елена Жукова.

Торжество прошло в Калифорнии, в поместье Морага, которое принадлежит медиамагнату. На свадьбу пришли близкие друзья и родственники пары. 67-летняя Елена вышла замуж в элегантном платье с открытой зоной декольте. Невеста держала в руках букет мимозы. На снимках, опубликованных The Sun, новобрачные улыбаются и позируют фотографам.

Впервые журналисты увидели Мердока с экс-тещей Абрамовича в августе 2023 года. Пара отдыхала на яхте в Средиземном море. В марте они объявили о скорой помолвке и свадьбе.

Елена Жукова по профессии микробиолог. Ее первым мужем был Александр Жуков, с которым она познакомилась еще в студенческие годы. В этом браке родилась дочь Даша, которая впоследствии стала супругой Абрамовича. Однако супруги развелись, и в 90-х Жукова переехала с дочерью в США, где работала в местных научных институтах.

В Америке она встретила второго мужа — Георгия Гаусса, которому родила близнецов Катю и Юрия, но и этот брак завершился разводом. Причем оба мужа женщины не были особенно богаты.

После развода с Абрамовичем наследница Елены вышла замуж за греческого миллионера Ставроса Ниархоса III. Среди гостей на свадьбе была Венди Денг — третья жена Мердока, с которой он остался в хороших отношениях. Она подружилась с Дарьей и пригласила ее с мамой на семейную вечеринку, на которой и был медиамагнат. Так он и познакомился с Жуковой.

Руперт Мердок — почетный председатель News Corporation. Компания владеет крупными американскими медиахолдингами.

Ранее уехавшая из России Наргиз Закирова вышла замуж в США. Подробнее читайте здесь.