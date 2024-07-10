43-летняя бывшая жена Романа Абрамовича Даша Жукова родила дочь от миллиардера

43-летняя экс-супруга Романа Абрамовича Даша Жукова родила дочь от греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. 10 июля в ее соцсетях появились фотографии из Прованса, на которых впервые на руках у мамы была девочка.

На это обратил внимание сайт Woman.ru.

Раньше в Сети появлялись редкие фотографии Жуковой с округлившимся животом. Из последних снимков следует, что Даша родила.

Издание отмечает, что Жукова в этот раз быстро показала ребенка – лицо сына она перестала скрывать, только когда мальчику исполнилось три года.

Для Ниархоса и Жуковой это второй ребенок, всего у Даши четверо детей. Двое – сын и дочь – были рождены от Романа Абрамовича.

Ранее сообщалось, что мать Жуковой вышла замуж за 93-летнего медиамагната. Для 67-летней Елены брак стал третьим по счету, а ее избранника - пятым.