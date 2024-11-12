«Арест карточек, счетов, ограничение выезда за границу»: с Дани Милохина взыскали 400 тысяч рублей

Автор и шоумен Олег Лихачев взыскал с блогера Дани Милохина 400 тыс. рублей за использование своей песни в видео. Мужчина отнес исполнительный лист в службу судебных приставов Оренбурга.

Об этом узнал сайт mk.ru.

«Суд принял мою сторону, обязав ответчика выплатить компенсацию в размере 400 тысяч рублей… Арест карточек, счетов, ограничение выезда за границу - это реальность Милохина», - рассказал Лихачев.

Автор утверждает, что предлагал блогеру альтернативу: вместо суда записать совместную композицию. Однако Милохин проигнорировал предложение. Шоумен уверен, что в случае возвращения блогера в Россию обратно за границу ему не выехать до погашения задолженности.

На замечание журналиста о том, что Милохин и так не появляется в России, Лихачев сказал: «Разные слухи ходят. Он же может инкогнито приезжать».

В начале ноября сообщалось, что Милохину грозит штраф за третью неявку по повестке.