«Нет предела красоты»: 56-летний Филипп Киркоров вновь перенес пластическую операцию

Филипп Киркоров является самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. Дело в том, что артист ведет активный диалог с публикой и всегда рад поделиться последними новостями о себе. Исполнитель хита «Зайка моя» не скрывает своего пристрастия к пластическим операциям. Вот почему на этот раз он вновь продемонстрировал результаты экспериментов со внешностью.

Филипп пришел поддержать коллегу на открытии его ресторана. Приподняв шляпу, артист показал своему другу следы от недавнего вмешательства. Журналисты из mk.ru предположили, что Киркоров сделал пересадку волос. Несмотря на вопросы сотрудников СМИ, певец отказался в тот вечер говорить о хирургии и вместо этого заявил: перенесенная манипуляция не станет для него последней.

«Нет предела красоты и совершенства. Решил, что остановимся 30 апреля 2024 года. В этот день мы потрясем Москву», — заинтриговал музыкант.

Ранее Киркоров публично высмеял Аллу Пугачеву, разрешив лето. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой 42-летняя Екатерина Гордон поставила на место Юлию Меньшову из-за «хамского отношения» к ней.