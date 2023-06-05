Филипп Киркоров публично высмеял Аллу Пугачеву, разрешив лето

Несколько лет назад Алла Пугачева сама придумала традицию, которую старалась каждый год соблюдать. В первое воскресенье марта певица устраивала «праздник желтых тюльпанов» и разрешала весну. Многим ее поклонникам это нравилось, вот только стоило Примадонне уехать из страны, как над ее торжеством стали потешаться. Так, пользователи недоумевали, почему вдруг певица решила, что без нее не сменится время года. А недавно «удар» артистка получила и от бывшего супруга.

Филипп Киркоров, всегда с любовью относившийся к Алле Борисовне даже после развода, вдруг в последнее время стал обрывать с ней все связи. Исполнитель даже не пошел провожать в последний путь своего друга Валентина Юдашкина, когда узнал, что на кладбище будет его бывшая жена. Теперь же он отобрал у Пугачевой и ее любимую традицию.

Недавно Филипп собрал в своем доме близких друзей. Так, на званный ужин были приглашены Давид Манукян, Люся Чеботина и Тимур Хайдаров. Киркоров назвал их не просто своими товарищами, но и членами семьи, а затем публично заявил: «Лето разрешаю!» Причем эту фразу он повторил несколько раз, пока все его гости смеялись.

Напомним, что Алла Борисовна прилетала в Россию специально ради похорон Валентина Юдашкина. Она пробыла в Москве несколько дней, ни с кем не встретившись, после чего улетела обратно в Израиль. Многих коллег Примадонны возмутило ее такое поведение. Надежда Бабкина пришла в недоумение от того, что певица даже не захотела с ней пообщаться.