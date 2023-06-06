42-летняя Екатерина Гордон поставила на место Юлию Меньшову из-за «хамского отношения» к ней

Имя Екатерины Гордон нередко возглавляет громкие заголовки СМИ, и причиной подобного являются ее колкие высказывания в адрес коллег. Как сообщает Telegram-канал «НЕОПРА, БЛИН!», на этот раз знаменитость угодила в скандал с Юлией Меньшовой.

Дело в том, что Екатерине не понравилось интервью Меньшовой с Зайцевой, во время которого знаменитости усомнились в ее профессиональных качествах. Все это привело к тому, что юрист написала гневный пост и осудила Юлию.

«Ты такая злая, а пытаешься казаться такой доброй», — обратилась Гордон к обидчице.

Однако спустя время Екатерина удалила свое обращение и призвала пользователей Сети не относиться серьезно к тому, что происходит в публичном пространстве.

«Немного задолбало милое хамское отношение ко мне тети М… Я сказала ей идти в баню», — резюмировала юрист.

К слову, сама Юлия никак не реагировала на гневные высказывания Гордон в свой адрес.

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