«Нет одной причины»: Виктория Боня высказалась о расставании с молодым парнем

Телеведущая и блогерша Виктория Боня поделилась новыми деталями расставания с Русланом Гасановым, который младше нее на 13 лет. Соответствующий пост она разместила в своем микроблоге.

Звезда разошлась с новым парнем в середине февраля, однако все это время всячески уходила от вопросов подписчиков о причинах расставания. Тем не менее накануне 44-летняя блогерша все-таки решила раскрыть подробности недавнего разрыва с бизнесменом.

«Нет одной причины почему... Руслан — потрясающий молодой человек, и очень любил меня, как и я его, просто люди должны иногда давать друг другу "воздуха". Думаю, одна из причина — это наша разница в возрасте», — заявила Боня.

Ранее Виктория Боня сообщила, что не может вернуться к дочери в Монако из-за визы.

Также Боня призналась, что завидует своей коллеге Ольге Бузовой.