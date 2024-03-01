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Опубликовано 01 марта 2024, 12:17
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«Нет одной причины»: Виктория Боня высказалась о расставании с молодым парнем

Телеведущая Боня назвала разницу в возрасте причиной расставания с Гасановым.
«Нет одной причины»: Виктория Боня высказалась о расставании с молодым парнем

© Shootpix/ABACA/Abaca/East News

Телеведущая и блогерша Виктория Боня поделилась новыми деталями расставания с Русланом Гасановым, который младше нее на 13 лет. Соответствующий пост она разместила в своем микроблоге.

Звезда разошлась с новым парнем в середине февраля, однако все это время всячески уходила от вопросов подписчиков о причинах расставания. Тем не менее накануне 44-летняя блогерша все-таки решила раскрыть подробности недавнего разрыва с бизнесменом.

«Нет одной причины почему... Руслан — потрясающий молодой человек, и очень любил меня, как и я его, просто люди должны иногда давать друг другу "воздуха". Думаю, одна из причина — это наша разница в возрасте», — заявила Боня.

Ранее Виктория Боня сообщила, что не может вернуться к дочери в Монако из-за визы.

Также Боня призналась, что завидует своей коллеге Ольге Бузовой.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Виктория Боня
телеведущая
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