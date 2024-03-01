«Нет одной причины»: Виктория Боня высказалась о расставании с молодым парнем
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Телеведущая и блогерша Виктория Боня поделилась новыми деталями расставания с Русланом Гасановым, который младше нее на 13 лет. Соответствующий пост она разместила в своем микроблоге.
Звезда разошлась с новым парнем в середине февраля, однако все это время всячески уходила от вопросов подписчиков о причинах расставания. Тем не менее накануне 44-летняя блогерша все-таки решила раскрыть подробности недавнего разрыва с бизнесменом.
«Нет одной причины почему... Руслан — потрясающий молодой человек, и очень любил меня, как и я его, просто люди должны иногда давать друг другу "воздуха". Думаю, одна из причина — это наша разница в возрасте», — заявила Боня.
Ранее Виктория Боня сообщила, что не может вернуться к дочери в Монако из-за визы.
Также Боня призналась, что завидует своей коллеге Ольге Бузовой.