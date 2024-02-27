«Вот если бы я так о себе думала»: Виктория Боня заговорила о зависти к Ольге Бузовой

Телеведущая Виктория Боня призналась, что завидует своей коллеге Ольге Бузовой. По ее словам, всем девушкам нужно поучиться у экс-звезды «Дома-2» не только трудолюбию, но и умению любить себя.

В феврале текущего года артистка объявила о расставании с бойфрендом-миллионером, с которым на протяжении нескольких месяцев демонстрировала идиллию в отношениях. Боня делилась, что Руслан Гасанов совершенно не выделял денег на ее личные расходы, поэтому ей приходилось все оплачивать самой. Тем не менее, вовсе не это послужило причиной расставания. Виктория в принципе считает, что невозможно построить счастье, ища в мужчине только богатство.

В YouTube-шоу «Вопрос ребром» телеведущая призвала молодых поклонниц никогда не надеется лишь на своего партнера и стремиться развиваться самой. В пример она привела Ольгу Бузову, которая уже много лет одна и при этом является одной из самых популярных девушек страны.

«Конечно, я завидую Бузовой! Я просто восхищаюсь ее трудолюбием. <…> Вот если бы я так о себе думала, если бы я умела, как Ольга считать себя самой лучшей, то я, наверное, была бы лучшей. У Ольги надо поучиться», - заявила Виктория Боня.

Ранее Виктория Боня рассказала о том, что вернулась из Эмиратов в Россию.