«Очень сложно»: Виктория Боня не может вернуться в Монако

Модель Виктория Боня заявила, что не может вернуться к дочери в Монако из-за визы. Знаменитость поделилась откровением в личном блоге.

Более 10 лет модель и ее дочка жили в Монако в элитной вилле. Боня с особой гордостью рассказывала, что недвижимость находится на Лазурном побережье. В августе 2023 года Виктория уехала из Монако на операцию. С тех пор знаменитость не может туда вернуться. Как выяснилось, она не успела продлить вид на жительство.

«Чтобы прилететь в Монако, мне нужно получить D-визу, которая дает возможность получить вид на жительство. Эту визу для русских делают очень долго и сложно», — высказалась модель.

Виктория обратилась за помощью к экс-избраннику и отцу дочери Алексу Смерфиту. Миллиардер занимается оформлением ее документов. Модель выразила надежду на то, что через 2 недели она приедет в Монако и продлит вид на жительство.

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