«Нет никакой формулы»: Ани Лорак заявила, что была готова к предложению руки и сердца от испанца

Ани Лорак призналась, что была готова к предложению выйти замуж.

Недавно артистка в своем личном блоге опубликовала кадры, на которых она запечатлена была с Исааком Виджраку, ставшим перед ней на колено. В честь дня рождения возлюбленной иностранец решился на серьезный шаг и сделал ей предложение руки и сердце. Каролина тогда заявила, что этот праздник она запомнит на всю жизнь, так как получила самый лучший подарок.

Лорак призналась, что в тот момент испытала настоящие счастье. По словам певицы, она давно его заслуживает. Тем более, что «очень важно — найти своего человека».

Также Каролина заявила, что нет никакого определенного секрета, как побыстрее узаконить отношения с молодым человеком и создать семью. Это все зависит лично от мужчины и от его отношения к возлюбленной. Подробности приводит Telegram-канал «WOWNEWS».

«Нет никакой формулы. Это просто случается и все. Но, чтобы это случилось, ты должен быть готов. То есть, я всегда себе говорила, если ты хочешь чуда — будь чудом», — заявила Лорак в беседе с журналистами на своем большом сольном концерте.

Ранее мы писали о том, что Ани Лорак пожаловалась, что у 13-летней дочери есть от нее секреты.

Также сообщалось, что жених Ани Лорак заявил, что творчество возлюбленной доводит до слез.