Не может сдерживать эмоций: жених Ани Лорак заявил, что творчество возлюбленной доводит до слез

Возлюбленный Ани Лорак признался, что творчество невесты доводит его до слез.

Исаак Виджраку посетил большой сольный концерт артистки в Москве, чтобы ее поддержать во время выступления и насладиться прекрасным вокалом. После окончания шоу иностранец присоединился к своей девушке, чтобы пообщаться с журналистами.

В ходе беседы Исаак публично признался в своей любви певице и заявил, что ее творчество обладает магическим свойством, ведь он даже не может сдерживать эмоций, когда видит избранницу поющей. Также Виджраку перечислил самые любимые песни из репертуара артистки.

«Я плачу каждый раз, не только на шоу, а каждый раз, когда вижу ее на сцене. "Наполовину мой" — великолепная песня. Новая песня "Мужчина мой" тоже очень красивая», — поделился испанец в беседе с изданием The Voice.

Кроме того, Виджраку разоткровенничался и сообщил невесте, что готовит ей сюрприз. По его словам, совсем скоро будут готовы кольца, дизайн которых Лорак сама еще не видела.

Ранее мы писали о том, что певица Ани Лорак раскрыла секрет прочных отношений с женихом-иностранцем.

Также сообщалось, чем занимается жених Ани Лорак Исаак Виджраку.