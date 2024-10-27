«Не получается давить взрослостью»: Ани Лорак пожаловалась, что у 13-летней дочери есть от нее секреты

Ани Лорак пожаловалась на 13-летнюю дочь от первого брака.

Артистка призналась, что всеми силами старается сохранить хорошие и дружеские отношения с Софией, рожденной от турка Мурата Налчаджиоглу. Однако с взрослением наследницы это дается все труднее, так как она начинает проявлять свой сложный характер. Иногда Лорак тяжело противостоять подростку. По словам Каролины, она старается не вступать в конфликт и не раздувать скандал, а пытается просто вывести дочь на откровенный разговор, чтобы решить ту или иную проблему.

Но все-таки есть вещи, с которыми артистка не может смириться. Лорак уверена, что единственным верным другом является именно мама, поэтому обижается, когда дочь пытается что-то от нее скрыть.

«Мы много разговариваем, потому что я считаю, что в подростковый период важно быть другом ребенку... Уже не получается давить взрослостью, нужен диалог... Я объясняла ей, что для девочки лучшей подругой всегда будет мама. Которая никогда не уйдет, не предаст, всегда придет на помощь. Это целая вселенная...», — призналась артистка в беседе со Стасом Ярушиным в шоу «MУЗLOFT».

Напомним, что Лорак была восемь лет в браке с турком Налчаджиоглу, думая о том, что их семья очень крепкая. Но позже девушка приняла решение развестись, когда узнала о его многочисленных изменах.

Ранее мы писали о том, что жених Ани Лорак заявил, что творчество возлюбленной доводит до слез.