Шаплыкова заработала 3,3 млн рублей на бизнесе, который Лепс оставил при разводе

Бывшая жена певца Григория Лепса Анна Шаплыкова заработала на бренде ювелирных украшений, который он оставил женщине при разводе, 3,3 млн рублей. Это следует из налоговой декларации.

Подробности привел Telegram-канал «Звездач».

Речь идет о компании «Джи эл Джуелри». Шаплыкова стала гендиректором и единственным учредителем.

За 2022 год бренд принес выручку в размере 31 млн рублей. Согласно декларации за 2023-ий, этот показатель составил уже 40 млн – на 9 млн больше. Всего же за предыдущий год Шаплыкова заработала на ювелирных украшениях 3,3 млн.

Ранее сообщалось, что Лепс выбил телефон из рук фанатки на концерте в Костроме. Очевидица заявила, что артист сделал это из-за навязчивости поклонницы. Лепс просил отодвинуть телефон, но та не реагировала. С аппаратом ничего не случилось – он просто упал. Претензий по этому поводу поклонница не высказывала.