Шаплыкова заработала 3,3 млн рублей на бизнесе, который Лепс оставил при разводе
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Бывшая жена певца Григория Лепса Анна Шаплыкова заработала на бренде ювелирных украшений, который он оставил женщине при разводе, 3,3 млн рублей. Это следует из налоговой декларации.
Подробности привел Telegram-канал «Звездач».
Речь идет о компании «Джи эл Джуелри». Шаплыкова стала гендиректором и единственным учредителем.
За 2022 год бренд принес выручку в размере 31 млн рублей. Согласно декларации за 2023-ий, этот показатель составил уже 40 млн – на 9 млн больше. Всего же за предыдущий год Шаплыкова заработала на ювелирных украшениях 3,3 млн.
Ранее сообщалось, что Лепс выбил телефон из рук фанатки на концерте в Костроме. Очевидица заявила, что артист сделал это из-за навязчивости поклонницы. Лепс просил отодвинуть телефон, но та не реагировала. С аппаратом ничего не случилось – он просто упал. Претензий по этому поводу поклонница не высказывала.