«Пресыщенный красотой и доступностью»: какая женщина сможет покорить загадочного Павла Дурова

«Я уверена, что Павел человек сомневающийся. Он взвешивает и продумывает каждый свой ход как в жизни, так и в бизнесе, а будущую мать своих детей уж точно будет выбирать по множествам параметров. Предполагаю, что его привлечет порода, интеллект, стиль, вопиющая женственность, скромность в обществе и нескромность наедине, узкая кость и живой нрав. Да-да, и это еще не весь список, который, я уверена, живет в его очень умной и прагматичной голове. Ни для кого не секрет, что состоятельные мужчины – народ пресыщенный красотой и доступностью, которая окружает их перманентно, поэтому заинтересовать надолго его будет крайне сложно. Надо набраться терпения и прокачать в себе самые сильные и лучшие стороны, как внешние, так и внутренние».