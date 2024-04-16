«Пресыщенный красотой и доступностью»: какая женщина сможет покорить загадочного Павла Дурова
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Павел Дуров – самый молодой миллиардер России, одна из самых загадочных фигур большого бизнеса, уникальный предприниматель, талантливый бизнесмен и самый желанный холостяк нашей страны. Простому парню гораздо легче найти себе девушку по душе, чем такому прекрасному принцу, особенно, когда обладаешь огромным финансовым ресурсом, поэтому каждую претендентку на его свободу приходится рассматривать под лупой. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала о девушке мечты для Дурова.
«Я уверена, что Павел человек сомневающийся. Он взвешивает и продумывает каждый свой ход как в жизни, так и в бизнесе, а будущую мать своих детей уж точно будет выбирать по множествам параметров. Предполагаю, что его привлечет порода, интеллект, стиль, вопиющая женственность, скромность в обществе и нескромность наедине, узкая кость и живой нрав. Да-да, и это еще не весь список, который, я уверена, живет в его очень умной и прагматичной голове. Ни для кого не секрет, что состоятельные мужчины – народ пресыщенный красотой и доступностью, которая окружает их перманентно, поэтому заинтересовать надолго его будет крайне сложно. Надо набраться терпения и прокачать в себе самые сильные и лучшие стороны, как внешние, так и внутренние».
Анна Осипова
Сваха
Мы составили рейтинг самых завидных холостяков России 2024, куда попал и Павел Дуров. Посмотреть его можно по ссылке.