«Нет и не будет в моей жизни»: на что пошла Настасья Самбурская ради детей

Российская актриса и певица Настасья Самбурская рассказала, что бросила курить ради здоровья будущих детей. Об этом сообщает Газета.Ru, ссылаясь на микроблог артистки.

Самбурская курила на протяжении 21 года. Однако в какой-то момент она взяла себя в руки и отказалась от этой вредной привычки.

«Никаких понижений, пластырей, заеданий и прочего. Я не курю. Сигарет нет и не будет в моей жизни, ради моего здоровья и здоровья будущих детей», – подчеркнула актриса.

Настасья Самбурская известна российскому зрителю благодаря сериалу «Универ». Однако в продолжении проекта она не появится. Как оказалось, звезду не устроил гонорар. Настасья посчитала, что с годами ее ставка должна была значительно вырасти.

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