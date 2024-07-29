«Нет больше ресторанов в России»: как живет Матильда Шнурова после отъезда в США

Матильда Шнурова лишилась ресторанного бизнеса после отъезда в США. Ксения Собчак высказалась о судьбе Матильды в Telegram-канале.

После расставания с Сергеем Шнуровым Матильда продала элитную квартиру, избавилась от ресторана, отмеченного звездой Мишлен, и переехала в США. Теперь Шнурова позиционирует себя как блогер. Собчак считает, что Матильда «круто изменила судьбу» и приняла новые обстоятельства. Она отметила, что Шнурова, в отличие от многих звезд, не критикует власть после отъезда из страны.

«Нет больше ресторанов в России, нет этой всей международной жизни. Гораздо круче начать новую жизнь и открыть студию йоги, чем всю жизнь вспоминать, что было до», — высказалась журналистка.

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