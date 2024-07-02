«Несколько дней для себя»: втянутая в историю с разводом Алсу Анастасия Решетова улетела из России

Модель Анастасия Решетова, втянутая в историю с разводом певицы Алсу, улетела из России. Она отправилась в Турцию и решила «несколько дней провести только для себя».

Подробностями отпуска Решетова поделилась в соцсетях.

Модель и экс-возлюбленная рэпера Тимати уточнила местоположение. Она отправилась в турецкий Бодрум, что расположен в провинции Мугла.

Решетова написала на английском, что счастлива оказаться там снова.

По всей видимости, она улетела в отпуск не одна: модель показала фото из автомобиля, на заднем сиденье которого с ней ехал еще один человек. Решетова подписала снимок словами: «Начало отпуску положено. Часть первая».

2 июля стало известно, что модель обратилась к адвокатам и собирается подать заявление в полицию по факту клеветы. Поводом стали многочисленные обвинения в ее адрес о связях с мужем Алсу, бизнесменом Яном Абрамовым.

Напомним, в мае выяснилось, что певица разводится с мужем и подала соответствующий иск в суд. Согласно последним данным, Ян обратился к певице с предложением мирно урегулировать связанные с этим вопросы.