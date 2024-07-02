Анастасия Решетова обратилась к адвокатам и готовит заявление в полицию после нападок Алсу

Модель, экс-возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова обратилась к адвокатам и готовит заявление в полицию. Пока она не дает комментариев по поводу обвинений в связи с мужем певицы Алсу, однако игнорировать их не собирается.

Об этом пишет Super.ru.

Источнику стало известно, что модель связалась с адвокатами из-за распространения порочащей ее информации. Также Решетова собирается подать заявление в полицию в связи с клеветой.

2 июля стало известно, что муж певицы Ян Абрамов направил Алсу предложение по разводу. Он хочет решить вопрос мирным путем.

Также известный блогер рассказал, что Алсу однажды «застукала» Решетову в машине с Абрамовым. По его информации, это стало последней каплей – после данной ситуации артистка не захотела дать супругу второй шанс. Блогер отмечал: тот случай привел певицу в бешенство.