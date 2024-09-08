«Нервишки очень сильно сдают»: Антон Богданов поддержал Никиту Кологривого из-за скандала в баре

Антон Богданов поддержал Никиту Кологривого и оправдал его поведение во время дебоша в баре.

Звезда сериала «Реальные пацаны» вспомнил о скандале его коллеги, устроившего скандал в баре Новосибирска, где он начал уделять внимание официантке, а затем укусил ее.

Антон не осуждает коллегу, так как считает, что данное поведение было связано лишь с эмоциональной усталостью актера. По словам Богданова, Кологривый просто не подумал о себе и не успел вовремя взяться за восстановление своего состояния. По этой причине он сорвался. Кроме того, Никита также раскаялся и объяснил свое поведение.

«Начудил в родном городе. На самом деле он сказал хорошую фразу: "Я просто устал". Знаю по себе — нервишки очень сильно сдают. Какой-нибудь не вовремя выпитый коктейль или рюмка могут привести к такому моменту», — объяснил Богданов в одном из выпусков шоу «Новые русские сенсации».

Ранее мы писали о том, что артист Никита Кологривый вспомнил рождение дочери.

Также сообщалось, что Никита Кологривый рассказал, что из-за скандального поведения потерял 30% фанатов.