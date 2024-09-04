«Очень трепетная сцена»: Никита Кологривый вспомнил рождение дочери

Известный российский актер Никита Кологривый рассказал о съемках в сериале «Комбинация». Его слова приводит Kp.ru.

Как признался артист, самой запоминающейся сценой во время съемок проекта для него стал эпизод в роддоме. Он отметил, что в момент съемок он вспомнил о рождении своей дочери Есении.

«Самыми запоминающимися стали съемки в роддоме. Там было рождение дочери моего персонажа. Я сам это испытывал, поэтому для меня это очень трепетная сцена. Я вспомнил, как был на родах своей дочери», — поделился Кологривый.

Звезда «Слова пацана» подчеркнул, что его дочь в три года является всесторонне развитым ребенком. Он добавил, что наследница занимается гимнастикой, музыкой и танцами.

Напомним, Есения родилась в 2021 году в браке Никиты Кологривого в браке с актрисой Александриной Питиримовой. Пара рассталась в 2023 году.

Ранее продюсер Сергей Дворцов порекомендовал Никите Кологривому не петь, а оставаться актером.