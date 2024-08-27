«Хорошо, что это случилось»: Никита Кологривый рассказал, что из-за скандального поведения потерял 30% фанатов

Актер Никита Кологривый признался, что после скандального инцидента в Новосибирске от него отвернулись многие поклонники. По словам знаменитости, эта ситуация помогла ему пересмотреть свое поведение и изменить взгляды на жизнь.

«Процентов 30%, наверное, отписались. И это их право. Хорошо, что это случилось, иначе бы я не оценивал себя со стороны. Конечно же, сразу хочется все отмотать назад, все исправить и позвать их обратно. Но я понимаю, что это те уроки, которые необходимо пройти», – сказал Никита в программе «Кино в деталях».

Актер заверил, что теперь следит за тем, что говорит, а также учится контролировать свои эмоции.

«Стараюсь укрощать эго. Думаю, это будет борьба длиною в жизнь. Нелегкая будет борьба», – отметил Кологривый, добавив, что является примером для подрастающего поколения, поэтому будет стараться.

Напомним, в начале 2024 года актер угодил в скандал в Новосибирске: в состоянии алкогольного опьянения он напал на официантку в одном из баров и укусил ее, после этого провел неделю в СИЗО. Из-за разразившегося скандала Кологривый лишился многих проектов и контрактов.

Ранее Никита Кологривый рассказал, что сохранил добрые отношения с коллегами по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», несмотря на критику в их адрес. В частности, он выразил сомнение в том, что каст проекта достоин тех оваций, которые «раздают» зрители и отметил, что есть артисты в других сериалах, которые «работают намного круче».