Неприлично дорого: стало известно, в какую сумму обойдется обучение детей блогерши Лерчек

Дети блогерши Лерчек будут учиться в школе за 1,8 миллиона рублей, об этом сообщает Super.ru.

Сегодня, 1 сентября, у школьников начинается учебный сезон. Знаменитости отводят своих детей на торжественные линейки под прицелами камер журналистов. Не оказалась исключением и блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек. Напомним, девушку обвиняют в финансовых махинациях и неуплате налогов.

На линейку Чекалины приехали на двух машинах - при этом журналисты заметили, что ни в одной из них супруга Лерчек не оказалось. Он приехал на мероприятие гораздо позже остальных.

Сама Чекалина продумала свой образ - она надела строгий пиджак и не забыла о капроновых гольфах, которые являются традиционным элементом школьного гардероба.

К слову, о производстве контента для соцсетей Чекалина тоже подумала заранее - ее сопровождали фотограф и сторисмейкер. Вот только суд запретил выходить ей в Интернет, так что снимки она выложит еще не скоро.

Напомним, 31 августа стало известно, что с семьи Чекалиных требуют взыскать 22 миллиона рублей. В суд обратились бизнес-партнеры блогерши, которые помогали с торговлей ее товара на маркетплейсах.

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