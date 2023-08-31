Стало известно, почему с блогерши Лерчек стали требовать денег ее бизнес-партнеры
На блогершу Лерчек подали в суд с просьбой взыскать 22 миллиона рублей.
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На блогершу Лерчек подали в суд с просьбой взыскать 22 миллиона рублей, об этом сообщает Life.ru.
Скандально-известная блогер Лерчек (Валерия Чекалина) получила очередной иск. На этот раз в суд обратились ее бывшие бизнес-партнеры. Компания «Темполайн логистика» занимается хранением, упаковкой и отправкой товаров напрямую клиентам или на маркетплейсы. Услугами этой компании и воспользовалась Чекалина.
Как отмечают журналисты, иск может быть связан с брендом Лерчек Letique, продукцию которого она продавала на своем сайте. По данным СМИ, схема взаимодействия блогерши с компанией была весьма прибыльной — только за последние два года «Би фит» выручила без малого шесть миллиардов рублей, а численность ее персонала выросла до 216 человек.
Впрочем, по счетам с компанией Лерчек расплатиться не смогла. Теперь через суд у нее просят взыскать 22 миллиона рублей.
Есть и другие пострадавшие от сотрудничества с Чекалиной бизнесмены. Так, в апреле 2023 года сразу пять коммерсантов из разных регионов России подали коллективное заявление в Следственный комитет и МВД. Они просили вернуть деньги за бракованные электронные сигареты, которые они закупили у компании «Эфир», принадлежащей мужу Лерчек.
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