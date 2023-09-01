«Время придет»: оказавшаяся на грани развода Анастасия Костенко обратилась к Бузовой

Модель Анастасия Костенко под своим свежим постом в соцсетях упомянула экс-супругу Тарасова. Видимо, девушка все еще не может забыть свою бывшую соперницу.

Жена известного футболиста Анастасия Костенко приезжала навестить семью в родной город, однако по каким-то причинам ей пришлось вернуться раньше срока.

Кто-то из поклонников посчитал, что все дело в поездке Тарасова за границу. Спортсмен слетал на Кипр и от души повеселился с приятелями на вечеринке. Но, кажется, его супруге такое времяпрепровождение пришлось не по душе, из-за чего их брак оказался под угрозой.

Анастасия решила развеяться на фотосессии, после чего она выложила в соцсети эффектные кадры со съемки. Интересно, что в подписи модель упомянула бывшую жену футболиста Ольгу Бузову.

«Как славно быть женщиной. Все делается либо из-за, либо ради леди. Согласитесь, что быть ею – целое искусство. Целое искусство быть музой, а не обузой», – прокомментировала Костенко.

В свою очередь, пользователи Сети не поддержали Анастасию и даже подняли ее на смех.

«Это называется: если о вас забыли и ничего не пишут, приплети Бузову – и все будет хорошо! Это вызывает жалость!», «Придет время – и ты тоже запоешь», – писали подписчики модели.

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