«Непонятно, где он берет это все»: Владимир Пресняков рассказал о младшем сыне от Подольской

Владимир Пресняков назвал «удивительным» младшего сына от Натальи Подольской. Слова артиста приводит «7Дней.ru».

Владимир Пресняков посетил музыкальный конкурс «Нового Радио». Выйдя к прессе, артист рассказал о младшем сыне от Натальи Подольской. Совсем скоро Ивану исполнится 5 лет. Звездные родители поинтересовались у него, какой подарок хотел бы получить на день рождения. Ответ мальчика удивил Преснякова: ребенок отказался от дорогих презентов и попросил семью провести с ним время.

«Мы у него спрашивали, что подарить. Он говорит: «Ничего не надо, просто будьте со мной». Он просто удивительный и даже непонятно, где он берет это все», — рассказал Владимир.

Артист добавил, что Иван растет скромным и неизбалованным ребенком.

