«Какая свадьба? Мне 52 года»: Мария Голубкина впервые прокомментировала слухи о новом романе

Актриса Мария Голубкина опровергла сообщения о новом романе и заявила, что больше не собирается выходить замуж. По ее словам, в 52 года уже не хочется менять свою жизнь и под кого-то подстраиваться. Об этом сообщает Kp.ru.

Слухи о том, что Голубкина вновь влюблена, появились после того, как она вышла в свет с таинственным кавалером. Мужчина приобнимал актрису и фотографировался с ней, из-за чего многие решили, что он ее избранник. Однако все оказалось вовсе не так.

«У меня был отпуск, заехали с компанией на фестиваль по приглашению моих друзей. Это просто мой знакомый, приятель. Он меня сопровождал на красной дорожке, чтобы я не упала на каблуках. Руку подал, дверь открыл», - поделилась Мария.

Несмотря на то, что до этого никаких комментариев о личной жизни актриса не давала, в Сети и СМИ ее уже успели выдать замуж. Однако Голубкина заверила — в ЗАГС она больше не собирается.

«Замуж больше не собираюсь. Какая свадьба? Мне 52 года. Человек я уже взрослый, со сложившимися привычками. С какой стати мне к кому-то привыкать, что-то менять в себе и в своем укладе... Больше не хочу», - рассказала артистка.

Напомним, что Мария Голубкина была замужем за шоуменом Николаем Фоменко. От него у нее есть двое детей – дочь Анастасия и сын Иван. Развод состоялся в 2008 году, причем еще за два года до него юморист начал жить с другой женщиной.

