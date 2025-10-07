«Это ведь так клево»: Пресняков рассказал, как радует Подольскую каждый день

Певец Владимир Пресняков рассказал, как им с Натальей Подольской удается сохранять гармонию и романтику в браке. Он признался, что главное – каждый день баловать любимую подарками. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Летом 2025 года артисты отметили 15-летие семейной жизни, организовав вторую свадьбу. Во время церемонии они обновили клятвы и признались друг другу в любви. Многие поклонники пары удивляются, как им удается сохранять чувства, несмотря ни на что. Однако Пресняков заверил – никакого секрета нет, и это может делать каждая семья.

По словам певца, очень важно, когда ты долго в отношениях, не переставать радовать своего партнера. Причем не только материально.

«Главное, дарить что-то каждый день... Улыбку в конце концов! Это ведь так клево», - поделился Владимир.

Отметим, что Владимир и Наталья воспитывают двух сыновей. Артемий родился в 2015 году, а его брат Иван в 2020 году. Также у Преснякова есть старший наследник Никита от Кристины Орбакайте.

