«Неожиданный режиссер»: Александр Збруев высказался о новом худруке «Ленкома»

Александр Збруев назвал нового худрука «Ленкома» Владимира Панкова «неожиданным режиссером». Об этом сообщает Kp.ru.

В начале 2025 года в «Ленкоме» произошли кадровые перестановки. Теперь директором театра стал Дмитрий Берестов, а художественным руководителем — Владимир Панков. Збруев положительно отреагировал на изменения и заявил, что они действительно нужны «Ленкому».

«Нам действительно был нужен худрук. Знаю, что Марк Борисович приглашал Владимира Панкова еще раньше – на постановки, с ним разговаривал. Почему тогда не получилось, этого я не знаю», — высказался актер.

Он считает, что Панков — хороший, «неожиданный» режиссер, который имеет престижные награды. Александр выделил его постановки «Старый дом» и «Машина».

«У него свое видение, свой творческий почерк. У него много хороших работ. Очень интересный и неожиданный режиссер», — резюмировал артист.

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