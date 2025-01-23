«Он бездарен»: Людмила Поргина разнесла президента «Ленкома» Марка Варшавера

Актриса Людмила Поргина мешалась в скандал, разгоревшийся вокруг президента «Ленкома» Марка Варшавера. Вдова Николая Караченцова назвала главу тетра бездарным и напомнила, что он унижал память покойного художественного руководителя «Ленкома» Марка Захарова.

«Он бездарен. И когда он стал руководить театром, он унижал, оскорблял актеров. Он унижал память Марка Анатольевича. Я вообще не понимаю, какой он президент, кто он? Ноль. Возмущались очень многие, в том числе, и я тоже выступала», — сказала Поргина в беседе с News.ru.

Как отметила актриса, раньше в «Ленком» стояли огромные очереди зрителей, а после прихода Варшавера популярность театра упала. Причиной она назвала бездарные спектакли, которые понизили уровень театра до нуля.

«Те любимые актеры, которые создавали театр «Ленком», они уже ушли из жизни. Но они же смотрят с небес на этот театр, это их второй дом. И что с ним Марк Борисович сделал? Бездарные спектакли. Он просто понизил уровень театра до нуля. Это очень обидно», — сказала вдова Караченцова.

Она также с грустью констатировала, что Варшавер даже не организовал в «Ленкоме» вечера памяти актеров Николая Караченцова, Олега Янковского и Александра Абдулова.

Напомним, в «Ленкоме» появились две новые должности: президент и художественный руководитель. Варшавер, занимавший пост директора, теперь станет президентом, Владимир Панков, руководящий Центром драматургии и режиссуры, назначен худруком, а Дмитрий Берестов — новым директором.

Ранее в «Ленкоме» произошел еще один скандал, связанный с увольнением Дмитрия Певцова. По словам актера, руководство «Ленкома» не терпит инакомыслящих.