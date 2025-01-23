Дочь Захарова заявила, что готова вернуться в «Ленком» после назначения Панкова

Дочь Марка Захарова заявила, что готова вернуться в «Ленком» после назначения Владимира Панкова. Об этом сообщает «Абзац».

В начале 2025 года Александра Захарова заявила об увольнении из театра вслед за Дмитрием Певцовым. Актеры намекнули, что причиной их ухода стали разногласия с руководством. Теперь, когда пост худрука «Ленкома» займет Панков, Захарова задумалась о возвращении. Она считает, что Владимир «близок по духу» с ее отцом.

«Я возлагаю большие надежды на возвращение и надеюсь на смену климата. Владимир Панков – очень хороший режиссер. Я видела его спектакли, они замечательные. Я рада, что он придёт в театр. Мне кажется, что он близок по своему духу с моим отцом. Он созидательный человек», — высказалась знаменитость.

Александра считает, что Панков сможет вывести из кризиса театр, в который его «загнало» предыдущее руководство.

Ранее в «Ленкоме» заявили, что Александра Захарова продолжает получать премии и зарплату. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 77-летний Марк Варшавер прокомментировал смену руководства в театре «Ленком».