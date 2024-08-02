Работает, ходит по салонам красоты и ресторанам: как проводит время почти разведенная Алсу

Певица Алсу подала иск в суд о расторжении брака с бизнесменом Яном Абрамовым. Поклонники звезды пытаются подбодрить ее в социальных сетях, однако, судя по всему, знаменитость и сама прекрасно справляется с навалившимися на нее жизненными обстоятельствами.

Бракоразводный процесс с Абрамовым никак не отразился на певице. Обычный день артистки снял на видео Telegram-канал РИВ ГОШ. Алсу заявила, что старается проводить будни максимально продуктивно. Она ведет работу над новыми композициями и тратит на это большую часть времени.

В перерывах между проектами звезда балует себя дорогими подарками. Также певица посещает салоны красоты и лучшие рестораны Москвы.

Ранее сообщалось, что певец Николай Басков заигрывал с Алсу на съемках шоу «Маска». Золотой голос России крайне эмоционально отреагировал на номер коллеги.