«Неожиданный для меня вечер»: Цыпкин воссоединился с Лаврентьевой после развода

Писателя Александра Цыпкина и предпринимателя Оксану Лаврентьеву заметили вместе после заявления о разводе. О расставании они сообщили в декабре прошлого года, что стало неожиданностью для их поклонников.

По словам женщины, они с Александром уже какое-то время жили «совершенно разными жизнями и абсолютно разными ценностями». При этом Оксана просила никого не винить и уверяла, что все решилось после душевного разговора.

Через некоторое время эту информацию подтвердил писатель. Он сообщил о разводе, но отметил, что они с Оксаной любят друг друга и ценят.

«Оксана лучший человек на свете, светлый, добрый и сильный, она идет своим неповторимым и важным Путем. Я всегда за нее», – писал мужчина.

Как пишет Woman.ru, в начале февраля их заметили у одного из столичных ЗАГСов. А 14 февраля мужчина сделал рекламу для бренда Лаврентьевой.

Недавно звезд заметили на одном светском мероприятии, где они с радостью позировали для совместного фото. Оксана поделилась снимком, на котором стоит с друзьями и бывшим мужем в обнимку.

«Максимально неожиданный для меня вечер субботы», – поделилась она.

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