«Прожили вместе больше 10 лет»: звезда сериала «Сестры» рассказала о разводе

Звезда сериала «Сестры» Анна Котова назвала развод с мужем стрессовым периодом в своей жизни. В интервью WomanHit.ru актриса рассказала, как пережила расставание с супругом.

Известная по ролям в таких популярных сериалах, таких как «Фемида видит» и «Мылодрама» артистка рассказала о разрыве с музыкантом Иваном Дерябиным. С ним она познакомилась еще во время учебы. Бывший возлюбленный тоже получил актерское образование, но выбрал другую карьеру. Пара была много лет вместе, но приняла решение о разводе.

«Конечно, когда жизнь меняется, это в любом случае стрессовый период. Мы прожили вместе больше 10 лет – это большой срок, но расстались нормально, без каких-либо скандалов, интриг, слава Богу», – поделилась звезда.

Котова отметила, что смогла справиться с трудностями и сделала это время «продуктивным». Она занялась самопознанием и раскрыла свои истинные желания, которые со временем поменялись, что девушка считает нормой.

Сейчас Анна свободна, она не спешит связывать себя новыми отношениями, так как не считает себя человеком, который способен так быстро переключиться на другого партнера.

Ранее мы писали о том, что актер Евгений Карпов рассказал об отношениях с женой. Мужчина признался, что любит шутить на площадке и вне ее, но супруга устала от его юмора. При этом у него множество поклонниц, которые пишут звезде комплименты в соцсетях.