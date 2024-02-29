«Свет клином не сошелся»: Мария Погребняк рассказала, что помогло пережить развод

Бывшая жена футболиста Павла Погребняка Мария рассказала, как пережила развод с супругом. Она заявила, что работа помогала отвлечься.

Погребняк призналась: жизнь научила надеяться на себя. У нее есть бизнес.

«Когда мы с Павлом разошлись, я не боялась, что пропаду без него. Я с головой уходила в работу, и это помогало мне отвлечься», - сообщила Погребняк сайту Kp.ru.

Она рассказала, что несмотря на расставание, рядом находились трое сыновей, родители и друзья. Это было главной поддержкой.

Погребняк думала, что никого не встретит после развода, и тем более не хотела вступать в новые отношения. Однако «судьба распорядилась иначе», говорит Мария.

С бывшим мужем удалось сохранить дружеское общение: они часто видятся и ежедневно созваниваются.

Погребняк посоветовала женщинам не зацикливаться на разводе. «Дорогие дамы, помните, что на вашем мужчине свет клином не сошелся», - напомнила она и призвала заниматься собой, посещать музеи, ходить на танцы и всячески абстрагироваться.

«Ну и не забывайте, что время лечит. Только через время мы прощаем и отпускаем людей», - заключила она.

Ранее Погребняк рассказывала, что новый возлюбленный оплачивает все прихоти. В частности, мужчина устроил поездки в Италию и на Мальдивы.