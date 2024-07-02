«Красотка»: Егор Крид вновь заговорил о чувствах к Нюше после ее развода

Певец Егор Крид рассказал о чувствах к экс-возлюбленной Нюше после ее развода. Об этом сообщает Telegram-канал POPCAKE.TV.

Неделю назад Егор выпустил песню, в которой многие усмотрели отсылку к треку Нюши «Вою на луну». Поклонники посчитали, что артист до сих пор испытывает чувства к коллеге. Во время премии журнала «VOICE Shopping» Крид опроверг связь композиции с экс-возлюбленной.

«Если честно, только через сутки после записи трека мы вспомнили, что у Нюши была такая песня. На самом деле там ничего нет связанного с Нюшей, как и во всех моих песнях», — заявил Егор.

Певец добавил, что с большим уважением относится к бывшей избраннице. Более того, он оценил те перемены, которые произошли в имидже Нюши после развода.

«Нюша — красотка», — высказался артист.

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