«Каждый день плакала, ловила панические атаки»: Анна Седокова рассказала о травле звезд в шоу «Выжить в Дубае»

Певица Анна Седокова рассказала, что участие в шоу «Выжить в Дубае» далось ей нелегко. В проекте она столкнулась с травлей участников, из-за которой она потом каждый день плакала и сталкивалась с паническими атаками.

На съемках в ОАЭ экс-солистка «ВИА Гры» была совсем недолго. Она покинула состязание на первой же неделе своего пребывания. Другие звезды сразу ополчились против Анны и обвинили ее в лицемерии, из-за чего она попала в номинацию. И, не сумев выиграть у участника народной команды, она уехала домой.

Уже после выхода выпуска в эфир Седокова вышла на связь с поклонниками и призналась, что долгое время не могла прийти в себя после того, что пережила в Дубае. Артистка мечтала попасть в проект, но все обернулось для нее кошмаром из-за буллинга. По ее словам, коллеги даже не разговаривали с ней, и она чувствовала себя изгоем.

«Это было сложно. Очень. Вы же знаете меня, я очень сильный человек. Я прошла через многое в жизни. Но то, с чем я столкнулась на проекте, это то, чего никогда не было в моей жизни и никогда не будет. Где-то неделю после всего, что произошло, я каждый день плакала, ловила панически атаки и не понимала, как так устроен мир», - поделилась Анна.

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