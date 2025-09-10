«Ненавязчиво намекает»: Наташа Королева рассказала, как Тарзан реагирует на ее лишний вес

Певица Наташа Королева рассказала, как муж Тарзан реагирует на ее лишний вес. По словам исполнительницы, супруг «не гоняет», но ненавязчиво намекает на необходимость похудеть.

Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Королева призналась, что любит вкусно поесть. Сейчас певице хотелось бы скинуть пять килограммов.

Журналистов интересовало, как на изменения в фигуре реагирует супруг.

«Муж не гоняет, но когда видит, что пора, ненавязчиво намекает», — сообщила Королева.

В августе пара отметила очередную годовщину свадьбы. Певица опубликовала старые снимки с Сергеем Глушко и призналась ему в любви. У супругов наступила бронзовая свадьба. «Люблю тебя, муж», - подписала кадры из ЗАГСа, ресторана и совместных поездок артистка.

Ранее певица также высказалась о невестке. Королева отметила, что уважает выбор сына, даже если он неправильный.